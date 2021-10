Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni, dupa ce Klaus Iohannis l-a propus premier pe Dacian Cioloș, ca liderul USR nu va gasi majoritate in Parlament și iși va depune mandatul pentru a nu ajunge la „umilința” unui vot in Parlament. Potrivit lui Tudose, scopul lui Iohannis ar fi sa „ii ingroape”…

- Florin Cițu ii sugereaza lui Dacian Cioloș sa negocieze cu PSD și AUR, cu care a dat jos Guvernul, apoi sa vina la discuții cu PNL. “Am luat act de desemnarea facuta de președintele Klaus Iohannis. De astazi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier desemnat, este una imensa. Are acum posibilitatea…

- Partidul Social Democrat a transmis un mesaj scurt, prin intermediul Facebook-ului, dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis ca il desemneaza pe Dacian Ciolos, liderul USR, sa formeze viitorul Guvern.

- Noul prim – ministru desemnat de președintele Klaus Iohannis este Dacian Cioloș, noul lider al USR, a declarat luni președintele Romaniei. „Partidele au venit cu diferite abordari, propuneri, asa cum reprezentantii le-au prezentat si opiniei publice. Din aceste propuneri am retinut una, pe care o voi…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, a declarat, luni, inaintea consultarilor cu președintele Klaus Iohannis, ca el este in continuare propunerea partidului pentru funcția de premier. Dupa consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni, Cioloș a spus ca ca președintele Klaus Iohannis va analiza propunerea partidului…

- Partidele merg astazi la prima runda de consultari cu presedintele Klaus Iohannis, dupa ce Guvernul a fost demis prin motiune de cenzura. PSD ar putea reveni la guvernare daca are o majoritate parlamentara, iar USR il propune pe Dacian Cioloș premier.

- USR ii cere președintelui Klaus Iohannis sa puna capat cat de repede actualei crize politice, prin adoptarea unei soluții simple, agreate de majoritatea partidelor politice. In urma votului din Parlament, moțiunea de cenzura a trecut, iar Guvernul condus de Florin Cițu, declarat indezirabil. Susținut…

- Liderul USR, Dan Barna, susține ca propunerea partidului sau pentru postul de premier ramane Dacian Cioloș. Acest scenariu se ia in considerare in cazul in care Guvernul pica, iar PNL nu vine cu o propunere viabila. „Palaria de premier e mult prea mare pentru Cițu. Nu, nu a existat o discuție…