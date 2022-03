Stiri pe aceeasi tema

- Aleksandr Lukasenko spune ca Rusia ofera Ucrainei „o versiune absolut acceptabila a tratatului”. Lukașenko și-a exprimat increderea in iminenta rezolvare pașnica a conflictului. Declarația liderului din Belarus vine pe fondul acuzațiilor occidentale la adresa sa. Occidentul spune ca i s-a permis Rusiei…

- Ucraina a dat un raspuns la oferta de pace a Rusiei, care propusese ca tara condusa de Zelenski sa adopte „neutralitatea pe modelul Suediei si Austriei”. Kievul a precizat miercuri ca dorește ca securitatea sa fața de Rusia sa fie garantata de puteri straine, respingand conceptul Moscovei de neutralitate…

- „Negocierile sunt in derulare. E vorba de chestiuni de reglementare generala, incetarea focului, retragerea trupelor de pe teritoriul țarii.Aceste discuții par sa fie in punctul cel mai avansat, pana in aceste momente singurele efecte ale discuțiilor au fost zonele tampon pentru civili - dar și ele…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput luni, dupa pranz, la frontiera belarusa, in orasul Gomel. La discutii participa delegatiile celor doua tari, fara prezenta celor doi sefi de stat, Zelenski si Putin.

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput luni, dupa pranz, la frontiera belarusa, in orasul Gomel. La discutii participa delegatiile celor doua tari, fara prezenta celor doi sefi de stat, Putin si Zelenski.

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca este "momentul sa mergem mult mai departe cu sanctiunile impotriva intereselor rusesti" si solicita coalitiei "sa initieze imediat, din partea Romaniei, intreg pachetul de sanctiuni disponibile". Intre masurile solicitate de Drula se numara inchiderea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat marti, la Kiev, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau ucrainean Volodimir Zeleski, ca „de-acum incolo este posibil un progres in negocierile de pace” dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, potrivit news.ro.

- Statele Unite „doresc sa creada” Rusia când afirma ca nu planuiește niciun atac asupra Ucrainei, a declarat luni ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, menționând ca mișcarile ruse de pâna acum denota opusul acestei poziții, potrivit AFP.„Vreau sa cred”,…