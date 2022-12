Stiri pe aceeasi tema

Un aerodrom din regiunea rusa Kursk, aflata in sud-vestul tarii, la granita cu Ucraina, a fost tinta unui atac cu drona care a incendiat un rezervor de stocare a combustibilului, a anuntat marti guvernatorul, potrivit Reuters.

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei din Romania (ANRE) si Oficiul Ungar pentru Energie si Utilitati Publice (MEKH) au semnat un acord de cooperare, pentru a gestiona criza energetica si pentru a promova securitatea aprovizionarii.

Activistii Greenpeace din Slovacia, Polonia, Croatia, Austria si Ungaria au intrerupt discutiile ce aveau loc in cadrul Conferintei Central-Europene privind Energia de la Bratislava pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice.

Vineri s-au disputat primele partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupele A si B. Victoriile au revenit echipelor Ungaria, Norvegia, Slovenia si Suedia. Romania va debuta in grupa C, sambata, in compania campioanei mondiale Olanda, informeaza News.ro.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, sambata la Bacau, ca solutia ar fi renuntarea la cota unica si impozitarea progresiva, insa inainte de toate trebuie digitalizata Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Miniștrii europeni ai energiei au ajuns la un acord pentru taxarea veniturilor suplimentare realizate de producatorii din domeniu, a anunțat vineri ministrul roman, Virgil Popescu, dar și pentru reducerea obligatorie a consumului de energie, masura pe care Croația, Ungaria, Bulgaria, Romania și Grecia

Firmele romanesti sa primeasca credit fiscal in cuantumul a 50% din cresterea de prețuri la energie, potrivit unui amendament depus de USR la OUG pe energie, pentru a salva „zeci de mii de locuri de munca și sa ajute companiile din Romania".

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ar trebui sa apeleze la Statele Unite și Romania pentru gaz in locul Rusiei, a declarat senatorul rus Alexei Pușkov.