- Biserica de lemn din Parcul Titan, din Bucuresti, a fost vandalizata. Au fost scrise mesaje pro LGBT pe toata suprafata ei cu vopsea roz. "Be gay", "do crime" si "LGBT" sunt doar cateva dintre mesajele desenate pe biserica si pe icoanele expuse in exteriorul ei. Raluca Turcan ii raspunde lui Ciolacu:…

- Psihiatrul Gabriel Diaconu o analizeaza pe medicul Flavia Groșan, cea care a explicat ca aplica alta schema de tratament și a vindecat 1000 de pacienți de Covid-19. Diaconu compara ieșirea in decor a Flaviei Groșan cu cea a unui soldat care in timpul lui Hitler refuza salutul nazist și arata ca aceasta…

- Guvernul a adoptat recent proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat ca bugetul este unul responsabil și sustenabil, in contextul in care ne aflam intr-o criza sanitara și economica. „Constructia bugetara de anul acesta se bazeaza…

- Romania se afla pe locul 3 in Uniune Europeana in ceea ce privește vaccinare anti-COVID-19, raportat la numarul de doze administrate la 100 de persoane. Comitetul National de Coordonare a Activitatii privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca Romania se afla in topul țarilor UE in privința…

- Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca, a anunțat luni pe pagina sa de Facebook ca s-a imunizat cu serul anti-COVID de la AstraZeneca și recomanda tuturor sa se vaccineze, scrie Digi24 . Romania a inceput astazi vaccinarea cu AstraZeneca , iar peste 142.000 de romani sunt programați la imunizare cu…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca a distribuit un articol care propune un boicot național al Antenei 3, dupa disputa pe care a avut-o cu Mihai Gadea , in urma careia a parasit emisiunea. Șoșoaca a ținut sa menționeze pe Facebook ca ea a plecat din emisiune fara sa-i anunțe pe cei de la Antena 3 și acuza…

- Un numar de 519 angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, ceea ce inseamna 42%, au fost vaccinati impotriva COVID-19. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a unitatii medicale, la centrul de vaccinare amenajat in incinta spitalului s-au administrat, pana joi, 1.350 de vaccinuri.…

- Florin Cițu a anunțat, marți, ca in Romania vor veni 2,8 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 pana la sfarșitul lunii martie. Premierul a dat asigurari ca in prima luna de toamna vor fi relaxate restricțiile impuse de epidemia de coronavirus. Dintre cele aproape 3 milioane de doze de vaccin…