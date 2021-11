Radu Țincu, avertisment sumbru: "Valul 5 va fi de amploare. Vom fi din nou unici în Europa" „Trebuie sa ne gandim la faptul ca expertii internationali anunta posibilitatea cresterii numarului de cazuri la inceputul anului viitor, ceea ce, daca va prinde Romania cu o populatie neimunizata suficient, vom avea din nou un val de amploare, asa cum a fost si valul 4”, a declarat medicul la o televiziune de știri.„Este evident ca toate masurile sanitare ce trebuiesc implentate odata ce sunt amanate si temporizate, nu fac decat sa dezorienteze populatia. Rata de vaccinare a cazut semnificativ. Vom fi din nou unici in Europa. In acest moment, Romania a avut un val 4, cum nici o alta tara nu l-a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

