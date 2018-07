Radu Ştefan Oprea: Peste 6.500 de câştigători ai programului Start-Up Nation 2017 au primit deja banii "Astazi, sunt peste 6.500 de beneficiari care au acces la finantare, cei care au aplicat prin bancile partenere si care au acces la finantare in mod direct. Vreau sa transmit castigatorilor din Start-Up Nation 2017 mesajul foarte clar ca banii ii asteapta in conturile agentiile regionale si ale bancilor si ii rugam sa vina cat mai repede, astfel incat visul lor sa devina realitate. Start-Up Nation are scopul de a redestepta spiritul antreprenorial in Romania", a spus Oprea. El a sustinut ca, la data de 30 iunie, un numar de 5.834 de castigatori aveau deja banii in conturi, din care 1.116… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1247 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 407 locuri de munca: 100 muncitor in sere, 60 manipulant in depozit, 50 manipulant marfa, 30 lucrator in bucatarie, 30 lucrator la banda de productie,…

- Pana la data de 6 iulie 2018, firmele aflate in implementarea planurilor de afaceri au depus pentru decont 3.819 dosare, la nivel national. Dintre acestea: 1497 se afla in verificari, 220 in certificari, 2102 deconturi sunt platite. Informatiile au fost transmise, vineri, de Ministerul pentru…

- Mai puțin de un sfert dintre cele 8.444 de firme caștigatoare in programul Start-Up Nation 2017 și-au primit fondurile nerambusrabile pana acum, la un an de la inscrierea in linia de finanțare.

- "Din programul de anul trecut, pana acum au fost efectuate peste 1.300 de plati. Toti cei care astazi sunt cu cererile de plata in asteptare sau nu le-au depus au fost sunati de catre cei din agentiile regionale, astfel incat sa fie consiliati si indrumati sa faca acest lucru mai repede si sa vedem…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la lansarea editiei din 2018 a Schemei de Ajutor de Stat pentru investitiile cu impact major in economie, ca tinta Executivului este de a atrage in 2018 investitii de peste un miliard de euro. ”Saptamana aceasta au aparut ultimele date cu…

- ​Amazon a inaugurat miercuri centrul de dezvoltare din București unde acum lucreaza 50 de oameni și se vor adauga 650. La București sunt dezvoltate soluții pentru divizia de cloud și pentru asistentul vocal Alexa. Amazon este prezenta din 2005 in Romana, unde are un centru și la Iași, unde lucreaza…

- Regretele unui albaiulian care s-a intors in Romania dupa 10 ani petrecuți la munca in Germania: „ Romani din diaspora nu va intoarceți acasa, in Romania! Nu merita sa va investiți banii aici” Intors in Romania dupa cațiva ani petrecuți in strainatate, Andrei Beldean a hotarat sa iși deschida la Alba…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a anunțat, saptamana trecuta, ca plațile acordate in cadrul programului Start-Up Nation au fost virate catre 1.270 de beneficiari, pana la data de 23 aprilie 2018. „Programul Start-Up Nation 2017 se deruleaza in parametri normali, ultima…