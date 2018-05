Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat, Radu-Ștefan Oprea, a facut o vizita de lucru in județul Dambovița . Au participat: președintele Consiliului Județean Dambovița – Daniel Comanescu, vicepreședinții Luciana Cristea și Alin Manole, subprefectul județului – Florina Mureșan, parlamentarii…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Stefan Oprea, a anuntat ca platile acordate in cadrul programului Start-Up Nation au fost virate catre 1.270 de beneficiari, pana la data de 23 aprilie 2018. „Programul Start-Up Nation 2017 se deruleaza in parametri normali, ultima cerere…

- Bilantul MAI de Paste Ministerul de Interne a facut un bilant al activitatii celor peste 50.000 de politisti, jandarmi si pompieri care au fost la datorie în perioada minivacantei de Pasti. Reporter Lucian Bardasu: "În noaptea de Înviere pentru asigurarea ordinii…

- Peste 100.000 de romani si-au inscris masinile in tara vecina pentru a nu plati impozitul de la noi, impozit eliminat intre timp la presiunea oficialilor europeni, potrivit Digi24. Problema este ca si la noi autoritatile vor sa re-introduca taxa auto. Timbrul de mediu a fost eliminat anul…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a laudat miercuri Iordania, ca partener si aliat in regiune, considerand-o drept ''o voce a ratiunii in Orientul Apropiat si Mijlociu'', inainte de vizita sa de doua zile in regat, relateaza agentia DPA. ''Intr-o regiune…

- Modificari importante in ceea ce priveste declaratiile si platile efectuate de catre persoanele fizice. Acestea au scapat de depunerea a sapte declaratii dar, in schimb, vor depune o declaratie unica. Platile impozitelor nu vor mai fi facute trimestrial, ci intr-o singura transa. Cei care…

- Premierul Viorica Dancila vine cu noi precizari despre modificarile aduse controversatei Declaratii 600.Citeste si: Atac DUR la adresa Guvernului, de la Primarul General: De ce au intrat ministrul Energiei si ministrul Justitiei in colimatorul Gabrielei Firea / VIDEO "Guvernul va introduce…

- Radu Ștefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a analizat, impreuna cu secretarul de stat Adrian Dobre și partenerii ministerului in implementarea programului Start-Up Nation, stadiul proiectelor acceptate la finanțare in ediția 2017 și masurile de fluidizare și creștere…