Radu Ștefan Banica este foarte talentat și are foarte mare grija de infațișarea sa. Acesta e foarte atent atunci cand vine vorba de cumparaturi, fapt ce se poate observa și din felul in care se imbraca. Tanarul nu a fost prea atent la cumparaturile online, așa ca a fost nevoit sa iși returneze mai multe articole vestimentare. Iata care a fost ipostaza in care l-au surprins paparazzii SpyNews!