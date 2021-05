Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Trandafir și Romica Țociu au facut senzație in aceasta seara la Te cunosc de undeva, iar transformarea lor le-a adus nostalgie celor de acasa. Interpretarea de excepție a actorului in Ștefan Banica Senior i-a adus emoție in privire lui Radu Ștefan Banica atunci cand și-a vazut „bunicul” pe scena.

- Radu Ștefan Banica nu inceteaza sa uimeasca de cand a inceput sa apara serios pe micile ecrane. Ce a facut fiul lui Ștefan Banica Jr. in cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1? Ce a facut Radu Ștefan la emisiunea „Te cunosc de undeva”? Radu Ștefan Banica a fost unul din copiii […] The…

- Radu Ștefan Banica a avut parte de un moment de-a dreptul inedit pe scena de la Te cunosc de undeva. Fiul lui Ștefan Banica Jr a intrat in pielea Sofiei Vicoveanca și i-a uimit pe jurați. Imbracat in port popular, machiat și aranjat, tanarul a fost copia fidela a celebrei interprete de muzica populara.

- Pepe a facut show de senzație in aceasta seara la Te cunosc de undeva. Gala Latino l-a surprins pe artist „in pantofii” Marinei Voica, iar interpretarea lui a fost 1 la 1 cu personajul sau. Jurații s-au ridicat in picioare, iar Andreea Balan ramas fara cuvinte.

- Maratonul transformarilor continua, in aceasta sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o gala dedicata muzicii de dragoste. Artisti unul si unul vor urca pe scena transforming show-ului in cea de-a noua editie Te cunosc de undeva!, care va fi deschisa de omul care a transformat o gara mica intr-un…

- Radu Ștefan Banica este acum concurent la „Te cunosc de undeva”, emisiunea de la Antena 1. Acolo se transforma in artiști consacrați și impresioneaza cu talentul lui. Recent a dezvaluit ca și-ar dori la participe și la o alta emisiune, din același trust. La 18 ani, Radu Ștefan Banica a fost admis la…

- Cristina Vasiu a emoționant atat juriul „Te cunosc de undeva”, cat și telespectatorii, care au avut placerea de a o revedea pe Lara Fabian interpretand faimoasa piesa „Caruso”, melodie ce a facut inconjurului intregii lumi. Iata ce cuvinte de lauda a primit artista din partea juraților.

- Radu Stefan Banica, fiul lui Stefan Banica, a avut o aparitie de senzatie sambata seara la emisiunea „Te cunosc de undeva“, de la Antena 1: a fost deghizat in Loredana Groza si a facut show pe ritmurile piesei „Zig Zagga“.