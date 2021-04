Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a XI-a a show-ului Te cunosc de undeva a inceput in forța cu un super spectacol oferit de jurata Andreea Balan. Cantareața a schimbat hainele de gale cu cele de concert și a facut show pe scena transformarilor de la Antena 1.

- Dupa Antonia, Anda Adam și alte vedete din showbiz-ul romanesc, Iulia Albu și-a dat cu parerea și despre fiul cel mare al lui Ștefan Banica Jr., concurent la Te cunosc de undeva. Creatoarea de moda a spus ca nu i se pare ca acesta seamana atat de mult cu faimosul sau tata și a dezvaluit ce crede despre…

- Pepe a facut show de senzație in aceasta seara la Te cunosc de undeva. Gala Latino l-a surprins pe artist „in pantofii” Marinei Voica, iar interpretarea lui a fost 1 la 1 cu personajul sau. Jurații s-au ridicat in picioare, iar Andreea Balan ramas fara cuvinte.

- Emilia Popescu va fi protagonista unui moment spectaculos, in ediția de sambata seara, de la Te cunosc de undeva. Indragita artista promite sa impresioneze pe toata lumea cu transformarea sa.

- Fiul lui Ștefan Banica Jr. și fiica lui Catalin Crișan formeaza o echipa pe cinste pe scena. Radu Ștefan, concurent la Te cunosc de undeva și Daria Crișan sunt amandoi colegi de facultate, iar teatrul este a doua lor casa.

- Daca in primele gale ale show-ului Te cunosc de undeva de la Antena 1 Mirela Vaida și-a facut apariția in persoanaje feminine, iata ca ruleta a așteptat pana acum pentru a-i oferi acesteia și primul travesti! Ea a intrat in pielea lui Nikos Vertis și a uimit pe toata lumea.

- A caștigat prima gala a emisiunii ”Te cunosc de undeva!” și face furori cu talentul sau! Cați ani are Radu Ștefan Banica și cine este iubita lui? Detalii neștiute din viața fiului lui Ștefan Banica Jr.

- Toata lumea il cunoaște pe Radu Ștefan Banica, insa v-ați intrebat vreodata cine este mama lui? Cu ce se ocupa Camelia Constantinescu, femeia de care a divorțat Ștefan Banica Jr? Caștigatorul primei gale Te cunosc de Undeva! i-a calcat pe urme tatalui sau!