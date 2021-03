Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre echipele Bayern Munchen si Lazio Roma, programata miercuri, 17 martie, contand pentru mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, va fi condusa la centru de arbitrul roman Istvan Kovacs, informeaza uefa.com. Kovacs va fi ajutat de arbitrii asistenti Vasile Florin Marinescu…

- Paris Saint-Germain s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor, desi a remizat, scor 1-1, cu FC Barcelona, in returul optimilor. Pentru PSG a marcat Mbappe '30, iar pentru Barcelona a inscris Messi '37. In minutul 45+3, Lionel Messi a ratat un penalti, pentru prima oara in Liga Campionilor…

- Chelsea Londra a facut un pas catre sferturile de finala ale Ligii Campionilor. „Aristocrații” au invins pe Atletico Madrid cu 1-0 in prima manșa a optimilor grație unui gol senzațional al lui Olivier Giroud.

- Bayern Munchen a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 4-1, marti seara, pe Stadio Olimpico, intr-o partida din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, iar antrenorul Hansi Flick a declarat ca echipa sa a facut "un pas urias spre sferturile de finala", relateaza AFP, potrivit…

- Bayern Munchen a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 4-1, marti seara, pe Stadio Olimpico, intr-o partida din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, iar antrenorul Hansi Flick a declarat ca echipa sa a facut "un pas urias spre sferturile de finala", relateaza AFP. "Am avut…

- Atletico Madrid a fost invinsa, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de Chelsea, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, noteaza news.ro. A marcat Giroud '71. Golul internationalului francez a fost validat cu VAR. Partida a avut loc pe Arena Nationala…

- Astazi continua optimile de finala ale Ligii Campionilor, cu inca doua meciuri, respectiv Atletico Madrid – Chelsea Londra (meci care se va juca la București, pe Arena Naționala) și Lazio Roma – Bayern Munchen. Ambele meciuri se vor juca de la ora 22.00, iar returul acestor partide se va desfașura pe…

- Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, care vine dupa doua meciuri fara victorie in campionat, va aborda cu un efectiv decimat meciul cu Lazio Roma, din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, programat marti, informeaza cotidianul L'Equipe. Bavarezii vor…