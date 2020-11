Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele sunt clare și nu sufera loc de interpretare: datoria publica in primele 9 luni ale acestui an (masurata prin deficitul bugetar) este de 67,27 miliarde lei (14 miliarde de Euro). La aceasta suma se adauga datoria publica noua din noiembrie și decembrie 2019, luni gestionate de același guvern:…

- Cifrele sunt clare și nu sufera loc de interpretare: datoria publica in primele 9 luni ale acestui an (masurata prin deficitul bugetar) este de 67,27 miliarde lei (14 miliarde de Euro). La aceasta suma se adauga datoria publica noua din noiembrie și decembrie 2019, luni gestionate de același guvern:…

- ”In medie, datoria publica a tarilor membre UE creste cu 20 puncte procentuale in 2020. Prin comparatie in Romania datoria publica creste cu doar 7 puncte procentuale. Asta desi socul care a lovit economia globala a lovit cu aceeasi intensitate si Romania. Datoria publica creste pentru ca in toate tarile…

- E haos total in țara noastra, sub guvernarea PNL. Datoria publica a ajuns in august la 450 de miliarde de lei, dupa un salt de 5,6 miliarde de lei in ultima luna de vara. Este cel mai mare salt anual inregistrat vreodata, de la revolutie incoace, arata Ziarul Financiar. Doar datoria noua de…

- E haos total in țara noastra, sub guvernarea PNL. Datoria publica a ajuns in august la 450 de miliarde de lei, dupa un salt de 5,6 miliarde de lei in ultima luna de vara. Este cel mai mare salt anual inregistrat vreodata, de la revolutie incoace, arata Ziarul Financiar.Doar datoria noua de…

- Datoria publica a ajuns in august la 450 de miliarde de lei, dupa un salt de 5,6 miliarde de lei in ultima luna de vara. Este cel mai mare salt anual inregistrat vreodata, de la revolutie incoace, arata Ziarul Financiar.

- Datoria publica a Marii Britanii a depasit, pentru prima data, pragul de 2.000 de miliarde de lire sterline (2.650 de miliarde de dolari) la finele lunii iulie, pe masura ce guvernul de la Londra a majorat cheltuielile publice pentru a face fata pandemiei de coronavirus, iar veniturile din taxe s-au…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, la finalul sedintei de Guvern, ca datoria publica a Romaniei va fluctua, dar ca suntem departe de baremul de 60- impus pentru a intra in zona Euro. "Romania trebuie sa respecte o datorie de publica de 60- pentru a intra in zona euro. Suntem departe…