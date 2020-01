Stiri pe aceeasi tema

- Radu Preda a fost eliberat din functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata marti in Monitorul Oficial.Seful Executivului a luat decizia urmare a unei Note de informare…

- Au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar România are aceeași organizare teritorial - administrativa ca în vremea comunismului. Toata lumea recunoaște ca acest model este depașit, în condițiile în care proiectele de dezvoltare trebuie gândite regional, atât pentru…

- Nicoleta Lavinia Coțofana, fosta șefa a Departamentului Juridic al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, afirma, intr-un comentariu postat pe Facebook, ca biroul sau de la ASSMB, unde se gasesc documentele referitoare la Spitalul Gomoiu, a fost sigilat, i-a fost ridicat laptopul,…

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind a depus luni o cerere de chemare in judecata a conducerii Societatii Romane de Televiziune - SRTV, in urma refuzului acesteia de a prezenta rezultatul controalelor efectuate de catre inspectorii Curtii de Conturi asupra activitatii financiare in mandatul…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) anunta ca a descoperit, in urma unei campanii de investigatii arheologice in municipiul Caransebes, mai multe morminte despre care se presupune ca ar apartine unor opozanti anticomunisti ucisi in timpul anchetelor…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER), in colaborare cu Parchetul Militar Timisoara, a reluat miercuri cercetarile incepute in vara in curtea unui imobil din Caransebes in vederea descoperirii unor morminte ale opozantilor anticomunisti care au fost…

- Arheologii spun ca in actualul stadiu al cercetarii nu exista inca indicii certe care sa arate ca osemintele descoperite aparțin unor oameni executați prin impușcare sau uciși prin alte metode de Securitate, insa imprejurarile, marturiile și unele documente din fondul arhivistic al fostei…