Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 15 ani din localitatea constanțeana Corbu suține ca tatal ei a fost ucis de un individ care apoi a violat-o. Totul s-ar fi intamplat vineri, 2 iulie, in jurul orei 4.00, au declarat surse din cadrul anchetatorilor pentru Libertatea. Barbatul care purta o cagula ar fi intrat in casa…

- Racheta foloseste un motor care funcționeaza cu apa, ceea ce o face ecologica.”Noi folosim foarte mult materiale compozite care au niște proprietați deosebite fața de materialele feroase: rigiditate, elasticitate, greutate - au foarte multe avantaje. Este un combustibil pe baza de apa cu alte componente”,…

- Expozitia cu titlul "Deportarea in Baragan 1951 1956 " se afla in holul central al Bibliotecii Judetene "Ioan N. Roman" din Constanta. Vernisajul va avea loc pe data de 18 iunie 2021, la ora 10:00. Va fi deschisa in perioada iunie august 2021 Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" din Constanta organizeaza…

- Tragedie in Constanța, dupa ce un tanar de 18 ani s-a inecat in lacul Siutghiol, miercuri, 9 iunie. Tanarul a fost gasit de scafandrii ISU Dobrogea și au fost efectuate mai multe manevre de resuscitare pentru salvarea sa, insa acestea au fost in zadar. Autoritațile au anunțat decesul baiatul. A disparut…

- Joi, 27 mai, de la ora 19.30, cititorii sunt invitati la o intalnire online si live cu Radu Paraschivescu si Catalin Striblea despre „Acul de aur si ochii Glorianei”, un roman de aventuri din Italia sfarsitului de secol XVI, o poveste care porneste din Umbria si se ramifica spre Roma si Londra, spre…

- Din volumul "Viata trece ca un glont. Memoriile unui reporter BBCldquo; aflam multe evocari despre oameni, fapte si intamplari din Constanta anilor 39;50 39;60.Editura Humanitas a publicat recent cartea de memorii a lui Dorian Galbinski, nascut la Constanta si ajuns reporter BBC. Din volumul "Viata…

- Un barbat de 36 de ani, care facea kitesurfing, la Neptun, a murit ieri dupa amiaza, in zona La Steaguri, dupa ce a pierdut controlul kite ului si a cazut in apa.Acesta era insotit si de prietena sa care, disperata, a incercat sa faca totul pentru a l salva.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Constanta,…

- Persoanele interesate sa publice povești pentru copii se pot adresa Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, care va lansa un nou volum antologic de literatura. Volumul „Povești de noapte buna” va cuprinde creații ale tuturor celor ce au inclinații inspre literatura pentru copii, fie ca sunt autori…