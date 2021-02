Stiri pe aceeasi tema

- Masca sanitara de protecție este obligatorie in toate unitațile de invațamant din Romania. Anumite persoane sunt insa exceptate de la aceasta obligativitate. Nu sunt obligați sa poarte masca de protecție copiii cu varsta mai mica de 5 ani. Pentru persoanele care nu pot purta masca este recomandata participarea…

- Pensia publica de la stat ar fi de aproximativ 32% din ultimul salariu daca nu ar exista pensiile private, ceea ce pe standarde globale este destul de putin, a declarat, miercuri, Cristian Popa, membru al boardului CFA Romania. "Calculele studiilor noastre arata ca dupa inflatie romanul mediu primeste,…

- Dragoș Damian, directorul executiv al unei mari companii farmaceutice din țara, crede ca vaccinarea va deveni obligatorie, in mod indirect, in perioada urmatoare; iar asta pentru ca, potrivit lui, instituții publice și companii private vor interzice accesul la anumite servicii persoanelor care nu sunt…

- Parinții și-au aratat nemulțumirea fața de sugestia de obligativitate a vaccinului antigripal pentru copii, in contextul inceperii școlii. Societatea Naționala de Medicina Familiei a emis un comunicat in care a subliniat necesitatea imunizarii elevilor inainte de 8 februarie, pe motiv ca, astfel, s-ar…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, astazi, ca saptamana viitoare ar trebui sa inceapa faza a doua de vaccinare, cea in care vor fi vaccinați lucratorii din domeniile critice și populația cu grad de risc, potrivit g4media.ro. El a mai spus ca ,,daca pastram ritmul vom ajunge la capacitatea de 100.000 de…

- Casa Nationala pentru Asigurari in Medicina a publicat 10 intrebari si raspunsuri utile pentru persoanele care se asigura in mod individual. Astfel, CNAM ofera toate informatiile pe care trebuie sa le stie cetatenii despre prima de asigurare medicala obligatorie in suma fixa pentru anul 2021, transmite…

- Doar 30% dintre romani spun ca se vor vaccina impotriva noului coronaviurs anul viitor in cadrul campaniei de vaccinare, 29% refuza vaccinarea, 29 la suta se declara indeciși, 10% nu pot aprecia iar 2% nu știu sau nu raspund. Poliția o verifica pe senatoarea Șoșoaca și pe alți aleși care au mers in…

