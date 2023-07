Stiri pe aceeasi tema

- Radu Oprea, ministrul Economiei, a declarat ca incepand cu luna august se vor inregistra scaderi de preturi la produsele de baza, iar acest lucru este posibil „printr-un dialog normal intre stat si actori din piata”. Ministrul a mai spus ca Romania inca are o problema cu ideea de asociere, care afecteaza…

- Ținta este ca fiecare salariat din Romania sa aiba un salariu minim net de 500 de euro, iar salariul mediu sa fie de 1.000 de euro pana la inceputul anului 2025, a spus ministrul Economiei, Radu Oprea.