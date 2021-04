Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea, a declarat vineri, la Ploiesti, ca social-democratii vor ataca in contencios-administrativ hotararea care contine masura „aberanta” referitoare la inchiderea magazinelor la ora 18:00.

- Liderul grupului PNL din Senat, Virgil Guran, a declarat, miercuri, la Antena 3, ca decizia inchiderii magazinelor la ora 18.00 este greșita, dupa ce mai mulți liberali și-au declarat deschis nemulțumirea fața de aceasta masura luata de Guvern la propunerea CNSU. Citește și: Surse parlamentare…

- Vicepremierul Dan Barna l-a criticat marți pe consilierul onorific al ministrului Sanatații, dupa ce Ștefan Voinea a spus ca inchiderea magazinelor mai devreme este o masura fara efect. Barna spune ca a avut o discuție cu Vlad Voiculescu și ca așteapta „decizia" din partea ministrului. Reacția…

- Noi restricții au fost aprobate la nivel național in ceea ce privește circulația și orele in care vor funcționa magazinele. Astfel, Raed Arafat a menționat ca acestea vor fi inchise la ora 18:00 și a explicat scopul pentru care s-a luat decizia.