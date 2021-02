Radu Oprea (PSD): Şcolile se redeschid în acelaşi haos în care au fost închise Senatorul PSD Radu Oprea a sustinut, luni, ca scolile s-au redeschis "in acelasi haos" in care au fost inchise, iar toate cheltuielile necesare acestui proces sunt in responsabilitatea administratiilor locale, care nu au sursa de finantare, pentru ca bugetul pe anul acesta nu a fost aprobat. "Astazi este un moment important, se redeschid scolile, dar ati vazut ca se redeschid in acelasi haos asa cum au fost inchise, cu foarte multe balbe. Sigur ca e intrebarea daca cineva, vreun parinte, vreun elev din Romania a inteles ce trebuie sa faca, cum trebuie sa se intample, pentru ca ati vazut, tot weekendul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

