Boc sare ca să fie mare

Cluj-Napoca a câștigat peste 50 milioane de euro după festivalul Untold, susține primarul Emil Boc. Probabil acesta este și motivul pentru care edilul liberal țopăia de fericire într-una din serile festivalului.