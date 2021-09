Partidul Social Democrat va declansa o campanie de strangere de semnaturi pentru plafonarea preturilor la gaze si la energie electrica, a anuntat luni purtatorul de cuvant al formatiunii, Radu Oprea. "Am hotarat impreuna cu colegii din Biroul Permanent National sa declansam o campanie de strangere de semnaturi pentru plafonarea preturilor la gaze si la energie electrica. Vineri am depus initiativa noastra in Parlament, cu 157 de semnaturi, adica toti parlamentarii membri ai PSD, deputati si senatori. Aceste dezbateri trebuie sa fie extrem de rapide, de aceea am cerut procedura de urgenta, si foarte…