Radu Oprea: Ne propunem să echilibrăm balanţa comercială prin a produce cât mai multe materiale de construcţii în România ”Astazi a fost aprobata OUG prin care se reorganizeaza Ministerul Economiei Antreprenoriatului si Turismului asa ca in prima sedinta de Guvern vom putea sa venim in prima lectura cu ordonatele de urgenta care se vor referi la schemele de stimulare a industriei materialelor de constructii, cu schema de sprijin pentru industria alimentara, pentru procesare. Sunt cateva principii pe care le-ati vazut si in programul de guvernare si care au fost enuntate. Se refera la patriotismul economic, la dezvoltarea productiei in Romania, la intregirea lanturilor valorice, pentru ca una dintre primele cauze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

