Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla impotriva ministrului Economiei, intitulata "O Romanie in agonie cu Nasui la Economie", va fi dezbatuta marti, in plenul Senatului, de la ora 16,00, a anuntat presedintele Camerei superioare, Anca Dragu.

- Senatorii PSD au depus miercuri la Senat motiunea simpla împotriva ministrului Economiei Claudiu Nasui. Moțiunea se numește „O Românie în agonie cu Nasui la economie” și îl acuza pe ministrul Economiei ca se afla într-o ilegalitate în prezent, pentru ca…

- „Am depus azi la Senat motiunea simpla impotriva ministrului Economiei – o Romanie in agonie cu Nasui la economie. Este titlul acestei motiuni, o motiune pe deplin justificata si foarte asteptata de catre antreprenorii din Romania pentru dezastrul pe care l-a lasat domnul Nasui in cele 70 de zile de…

- Motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a picat in Camera Deputaților cu 140 de voturi „pentru”, 161 „impotriva” și 2 „abțineri”.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba cu votul majoritatii…

- Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba cu votul majoritatii deputatilor prezenti.Procedural, o motiune simpla impotriva unui ministru nu are efect juridic si, chiar daca este adoptata de Parlament, acesta nu este automat…

- „Cand se urca scroafa in pom, cine tace nu e om. Asta se intampla in zilele noastre, pentru ca deja au trecut doua saptamani, avem 21 de morti si nu am vazut masurile, domnule ministru. Ne-ati promis ca veti lua niste masuri cu privire la spitalele din Romania, unde se plimba, din pacate, mortul de…

- Este cea mai așteptata veste despre salarii și alocații. Parlamentarii PSD urmeaza sa depuna in Parlament amendamente la bugetul de stat pentru a se majora alocațiile și pensiile in 2021, a spus purtatorul de cuvant al PSD, pe nume Radu Oprea, dupa ședința BPN de luni. Cea mai așteptata veste despre…

- Parlamentarii AUR au decis sa voteze moțiunea simpla inițiata de PSD in Parlament impotriva ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Ei spun ca au aceasta datorie fața de milioane de romani umiliți, prost tratați sau de-a dreptul ignorați prin spitale. „Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a publicat…