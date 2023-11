Stiri pe aceeasi tema

- ”Am pus in transparenta organigrama noua si am renuntat la posturile vacante, din aproximativ 600 de posturi din cadrul Ministerul, peste 42 de posturi sunt vacante, cele neocupate, am renuntat la ele. Pe noua organigrama, in conformitate cu Ordonanta existenta, de la 83 de functii de conducere trebuie…

- Ministrul PSD al Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a fost evaziv joi cand a fost intrebat daca vor fi bani pentru majorarea pensiilor anul viitor, facand un apel la politicieni sa trateze pensionarii cu respect. „Pensionarii au cotizat 35 de ani. Nimeni nu i-a intrebat daca au bani…

- Adrian Caciu a fost intrebat luni, la Prima News, daca prefera cash sau card. “Si cash, si card. Prefer salariul pe card. Il primesc pe card de 20 de ani”, a raspuns Caciu. El a fost intrebat cum a aparut aceasta decizie cu limitarea de a cheltui mai mult de 5.000 de lei pe zi la un singur agent economic…

- Incepand cu anul urmator, salile de fitness vor plati un TVA de aproape 4 ori mai mare, de la 5% la 19% # Reprezentanții pieței sunt ingrijorați și vorbesc despre repercusiuni grave # Radu Oprea, ministrul economiei, e liniștit: „Poți sa faci sport și in parc” Guvernul a stabilit ca, de la 1 ianuarie…

- Cristian Ghinea, fost ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene, avertizeaza ca Romania poate pierde peste 500 de milioane de euro din cauza ministrului Marcel Bolos, care a condus Ministerul prin ordonante de urgenta ca sa evite orice fel de raspundere. Cele 500 de milioane de euro se pierd…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, va participa marți, la lansarea noilor modele Ford la fabrica de la Craiova. Alaturi de șeful Guvernului vor fi prezenți și ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, dar și ministrul Economiei, Radu Oprea.

- Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din Romania a facut anunțul cu privire la voucherele de alimente. Acesta a marturisit vor putea beneficia romanii de ele. Iata tot ce trebuie sa știi pentru perioada urmatoare!