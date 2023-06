„Asa cum a spus si presedintele Marcel Ciolacu, salariul minim 500 de euro in perioada imediat urmatoare salariul trebuie sa ajunga la 1.000 euro. Sa stiti ca este posibil. Pana la inceputul anului 2025, in anul 2024 lucrurile acestea pot fi facute. Au fost discutii numeroase referitoare la salariul minim pe economie. Noi sustinem ca PSD cresterea acestuia, nu doar pentru faptul ca exista o directiva europeana in acest sens, ceea ce a aratat ca intr-adevar am avut dreptate atunci cand am sustinut cresterea salariului minim pe economie. Atunci cand am facut acest lucru, in ciuda discutiilor la…