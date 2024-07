Stiri pe aceeasi tema

- Studiu EY In pofida creșterii investițiilor de anul trecut, de 1.800 de miliarde USD in energie verde, inclusiv 660 de miliarde USD in energii regenerabile, investițiile raman sub nivelul necesar pentru a indeplini obiectivul COP28 de triplare a capacitații de energie regenerabila pana in 2030. Blocajul…

- Statele Uniunii Europene vor contribui cu pana la 60% din imprumutul de 50 de miliarde de dolari pe care tarile din grupul G7 l-au promis Ucrainei si care va fi garantat cu veniturilor rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor impuse Rusiei, a declarat vineri ministrul italian al…

- Ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a prezentat, la Summitul privind pacea in Ucraina, care a avut loc la Burgenstock, in Elveția, rolul dinamic al Romaniei in facilitarea exporturilor ucrainene.

- Societatea Naționala a Sarii este o entitate strategica cu 51% din acțiuni capital majoritar de stat și 49% capital privat, nu are licența de turism și nu platește taxe pentru utilizarea zacamintelor in scop turistic. Agenția Naționala pentru Resurse Minerale cunoaște de mulți ani aceasta situație insa…

- Azerbaidjanul vrea sa imprumute 5 miliarde de dolari de la instituțiile internaționale de credit in urmatorii ani pentru proiecte mari de infrastructura, a declarat ministrul de finanțe pentru Reuters. Forțele azere au recaștigat controlul asupra regiunii muntoase Nagorno-Karabah, unde etnicii armeni…

- Republica Moldova este o tinta constanta a atacurilor rusesti asupra infrastructurii, nu doar a televiziunii publice, ci si a serviciului postal si a institutiilor guvernamentale, acestea fiind vizate in mod regulat de hackeri, pe care expertii ii asociaza Rusiei, a declarat ministrul de externe moldovean…

- Ministrul britanic de externe David Cameron a promis, joi, in contextul vizitei sale la Kiev, ajutor militar anual pentru Ucraina in valoare de trei miliarde de lire sterline (3,74 miliarde de dolari) „atata timp cat este nevoie”.