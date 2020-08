Stiri pe aceeasi tema

- Antrepenorul Adrian Cionca și Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy, sunt invitații ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre campania electorala pentru alegerile locale, care tocmai a inceput, dar și despre impactul pandemiei…

- ​Dudeștii Noi este o comuna aflata la 13 km de Timișoara și este prima din România care a accesat fonduri europene. Primarul, Alin Nica, a reușit sa aduca în comuna sa aproximativ 50 de proiecte, în valoare de 28 de milioane de euro, fara sa foloseasca niciun ban din credite, totul…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a fost reținuta, vineri seara, in Italia. In aceeași zona a fost prins și Ioan Bene, pentru a executa șase ani de inchisoare. Ambii vor fi predați autoritaților romane, ei fiind urmariți internațional in baza mandatelor de arestare. Alina Mihaela Bica are de executat…

- USR-PLUS a realizat un sondaj in Timisoara privind optiunile de vot la alegerile locale, din care reiese ca diferenta dintre candidatul Aliantei, Dominic Fritz si candidatul PNL Nicolae Robu este de doar 9,6% in favoarea acestuia din urma.

- Joi, elevii care au terminat liceul au susținut ultima proba in cadrul sesiunii de vara a examenului de Bacalaureat. In Alba, prezența la proba la alegere in funcție de profil și specializare a fost de 95,65%. Primele rezultate vor fi afișate, anonomizat, marți, 30 iunie. Vezi BACALAUREAT 2020: SUBIECTELE…

- Peste 2.300 de absolvenți de liceu din Alba au participat miercuri la proba obligatorie a profilului, in cadrul examenului de Bacalaureat 2020. Au fost trei cazuri de candidați eliminați din examen, pentru tentativa de frauda. Este vorba despre tineri din zona centrului de examen Campeni, care ar fi…

- Absolvenții clasei a VIII-a au susținut miercuri cea de-a doua proba scrisa a examenului de Evaluare Naționala. Prezența la aceasta proba a fost la nivel național de 93.1% (6.9% – absenți). Trei candidați au avut temperatura peste maximul admis. Aceștia vor susține examenul in etapa speciala din data…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sunt "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in…