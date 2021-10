Radu Negru: „Noi le-am fost superiori până la primul gol“ Unul dintre titularii de drept ai echipei patronate de familia Mititelu, Radu Negru, a vorbit la finalul partidei despre duelul cu Universitatea și despre ce nu au reușit sa faca colegii sai in acest joc. Acesta este de parere ca daca nu ar fi fost gafele din defensiva și nu numai, altul putea fi scorul pe tabela. „Din pacate ne-am dezamagit suporterii. Trebuie sa strangem randurile, sa trecem peste acest moment, sa adunam puncte in campionat cat mai repede posibil. Nu mai vorbim despre arbitraje. Noi, jucatorii, suntem responsabili, dar toata lumea cred ca vede ce ni se intampla. Lor li se dadeau… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

