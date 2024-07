Stiri pe aceeasi tema

- Radu Adrian Moșuțan este noul inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Comisarul șef de poliție are o mare experiența și este extrem de apreciat in randul colegilor. Incepand de vineri, la conducerea IPJ Cluj, Moșuțan face echipa cei doi adjuncți – Daniel Graur și Ciprian Neag, care…

- Un polițist clujean a fost depistat drogat la volanul unei mașini neinmatriculate, fiind oprit in trafic de colegii sai din Florești. Polițistul ar fi Razvan Petruș, care are pe rol un dosar penal in care este acuzat de viol, menționeaza ziardecluj.ro . Citește și: Un polițist clujean a fost trimis…

- Mihai Rus, chestor de poliție și șef al Inspectoratului de Politie Județean (IPJ) Cluj, a fost plasat sub control judiciar. El a fost reținut luni, 17 iunie, pentru 24 de ore pentru ca a incercat sa scape nepedepsit, dupa ce a fost surprins circuland cu viteza, mult peste limita legala.

- Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Rus MIhai, impreuna cu alți trei polițiști din cadrul IPJ Cluj, de la Serviciul Rutier, au fost reținuți pentru 24 de ore de catre procurorii DNA Cluj, dupa descinderile de azi-dimineața. Citește și: Descinderi DNA la sediul Inspectoratul Județean de Poliție…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 05 iunie 2024, fata de Emanuel Perde, agent de politie in cadrul Sectiei regionale de politie transporturi Cluj, pentru…

- Un barbat de 34 de ani, disparut din Cluj-Napoca pe 22 mai, a fost gasit decedat. In cazul barbatului semnalat ca fiind plecat voluntar au fost efectuate cautari de amploare sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale, la care au participat polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj Napoca,…

- Agent șef de poliție Pamela Kiss, din cadrul SPF Petea (județul Satu Mare) tocmai a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la Campionatul Național de Culturism și Fitness organizat la Cluj Napoca. Pamela a obținut locul I la categoria sub 1,63 cm, fiind campioana absoluta la Woman Physique Senioare.…