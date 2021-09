Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea a susținut, in emisiunea sa de la Antena 3, de miercuri seara, ca “și-ar paria viața” ca povestea pe care ne-o spune acum Cițu, pus in fața informațiilor certe privind arestarea sa in SUA, nu este chiar așa. Realizatorul emisiunii “In gura presei” a mai spus ca daca era “un om cinstit”,…

- CEAPA – proprietati. Cea mai umila dintre legume are o forta de vindecare uriasa Boli ce pot fi prevenite cu ceapa • Tratamente interne cu ceapa • Tratamente externe cu ceapa • Remedii din ceapa De la o vreme incoace, tot ce punem in farfurie se studiaza in laboratoare si universitati. Stiinta isi intoarce…

- Vicepremierul Hunor Kelemen a criticat, marți, declarațiile lui Dacian Cioloș, conform carora PNRR-ul Ungariei ar fi fost suspendat de Comisia Europeana pentru ca „nu exista garanții ca banii nu vor ajunge la persoanele din anturajul lui Viktor Orban”. Kelemen spune despre Cioloș ca „a facut o greșeala…

- Dinamo Kiev va fi despagubit de UEFA cu 3,6 milioane de euro, dupa ce atacantul sau a fost accidentat grav la Euro: ruptura de ligamente incrucișate la genunchiul stang Artem Biesiedin, atacantul lui Dinamo Kiev, s-a accidentat grav la Euro. In "optimi", contra Suediei, atacantul ucrainean a suferit…

- Surpriza incredibila la turneul de Grand Slam de la Roland Garros 2021. Ilie Nastase a pierdut un lucru extrem de important, ceva la care nu se aștepta nimeni. Ce lovitura uriașa a primit fostul sportiv: ‘Nu mai seamana nimic cu ce era inainte’ Ce a putut sa piarda Ilie Nastase Ilie Nastase a avut parte…

- Pe 15 iunie l, politistii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș au depistat un barbat de 64 de ani, din Nucșoara, care efectua transport de persoane, in regim maxi-taxi, pe ruta Curtea de Argeș – Nucșoara, fara a deține atestat de transport persoane. Conducatorul auto a fost sancționat contravențional…

- De la ora 14.00, sunt programate semifinalele probei de dublu feminin, la Roland Garros. Cand si-a inceput parcursul pe tabloul principal, Irina n-avea, probabil, mari asteptari. Acum, e la un pas de meciul pentru trofeu, alaturi de partenerea ei, Nadia Podoroska (24 de ani, 132 WTA la dublu).