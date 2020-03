Stiri pe aceeasi tema

- In PSD s-a stabilit, in linii mari, noua ”arhitectura” a conducerii centrale. In PSD vor aparea doua funcții de președinte executiv, care vor primi atribuții de la șeful formațiunii, 4 prim-vicepreședinți aleși pe domenii de activitate și vicepreședinții PSD vor fi in numar de 8, alegerea lor fiind…

- Dupa ce PSD Bistrița-Nasaud a anunțat ca-l susține la Congres pe fostul vicepreședinte PSD Vasile Dincu la funcția de președinte al Consiliului Național, și PSD Tulcea a adoptat o decizie identica. PSD Arad a adoptat recent o rezoluție in care afirma ca, pentru șefia PSD, ii susține in aceasta ordine…

- Vasile Dancu, propus vineri seara de Organizatia PSD Bistrita-Nasaud pentru functia de presedinte al Consiliului National la partidului. Acesta a declarat ca se poate inscrie oricand in partid, dar ca acesta nu este neaparat un pas necesar, deoarece este si a fost intotdeauna un om de stanga, iar…

- Organizatia judeteana PSD Bistrita-Nasaud, reunita in sedinta pentru alegerea noii conduceri, l-a desemnat in unanimitate pe fostul vicepremier din Guvernul Ciolos drept candidat pentru functia de presedinte al Consiliului National al PSD.Printre cei prezenti la evenimentul PSD Bistrita-Nasaud s-au…

- Vasile Dincu revine pe cai mari in PSD. Organizatia judeteana PSD Bistrita-Nasaud, reunita in sedinta pentru alegerea noii conduceri, l-a desemnat in unanimitate pe fostul vicepremier din Guvernul Ciolos drept candidat pentru functia de presedinte al Consiliului National al PSD.Printre cei…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat joi seara, la Conferinta municipala de alegeri a PSD Bistrita, ca vede motiunea de cenzura adoptata in Parlament ca pe o victorie in folosul tarii si a criticat in termeni duri cele trei luni de guvernare liberala, potrivit Agerpres."Vedeti…

- Duel ideologic intre Vasile Dincu și Valeriu Stoica, la Realitatea PLUS. Confruntarea intelectualilor a fost transmisa in direct, de la Cluj Napoca, intr-o ediție exploziva a emisiunii Realitatea Romaneasca, moderata de Octavian Hoandra.