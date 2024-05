Radu Moldovan: Am muncit în toți acești ani și doar despre muncă vorbesc și în această campanie ”Am muncit in toți acești ani și doar despre munca vorbesc și in aceasta campanie! Proiecte, investiții, fapte concrete și cu rost pentru oameni”, spune Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. ”Deci NU, nu o sa fac nici o campanie negativa, deși as putea, pentru ca subiecte chiar sunt! Campania este facuta pentru a spune ce ai facut pentru oameni și ce vei face in viitor! Așa e normal! Cine nu are proiecte și viziune, ce sa faca, lovește cu vorbe! 9 iunie, prin VOT, dumneavoastra imi dați din nou puterea de a CONTINUA MUNCA!” (Material electoral comandat de Partidul Social… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

