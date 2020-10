Tanar din Medgidia, arestat pentru furt din locuinta

Urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de furt din locuinta, politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat un tanar, de 17 ani, banuit de comiterea faptei, transmite IPJ Constanta.Astfel, in noaptea de 5 octombrie a.c., persoana in cauza ar fi patruns in… [citeste mai departe]