Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, apreciaza ca administratia Capitalei ar trebui sa se concentreze asupra unor obiective "mai realizabile", precum repararea liniilor de tramvai, decat sa insiste "pe proiecte faraonice si scumpe, fara cap si coada", cu trenuri urbane.

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu (USR), afirma, sambata, ca este ingrozit de fiecare data cand viziteaza lucrarile de ecologizare a lacurilor, din cauza deseurilor care se scot din acestea.

Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța și prefectul Capitalei, Toni Grebla, au efectuat o vizita pe șantierul Pasajului rutier Unirii. Primarul arata faptul ca stadiul lucrarilor a trecut de 50%, iar pasajul va fi redat in folosința la inceputul lunii septembrie.

Romania ar putea atrage un volum de investitii de cel putin doua miliarde de euro pana la finalul anului, zonele de interes pentru investitorii cu capital strain fiind cele din proximitatea Capitalei, din Banat, Crisana si Moldova, arata o analiza de specialitate, publicata marti.

Termoizolația de la tavanul parterului unui bloc reabilitat in 2017, din Sectorul 2 al Capitalei, s-a prabușit sambata.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, propune reglementari privind publicitatea comerciala in Bucuresti, avand in vedere "harababura" din punctul de vedere al modului in care sunt prezentate firmele, relateaza agerpres.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca numarul locurilor de parcare platite trebuie sa creasca de la 10.000, cat este in prezent, la 100.000, relateaza Agerpres.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, provoaca o dezbatere aprinsa in mediul online, din cauza locurilor de parcare. Intr-un raspuns, pe pagina personala de Facebook, Ciucu indeamna cetațenii sa iși achiziționeze mașini doar dupa ce se asigura ca au și un loc de parcare.