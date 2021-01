Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca pentru ca o coalitie sa fie functionala si sa aiba rezultate, trebuie ca cei care o formeaza sa aiba incredere unii in altii, iar programul de guvernare sa nu contina populisme si demagogie. Liderul UDMR considera ca trebuie sa…

- Imediat dupa inchiderea urnelor, au fost anuntate rezultatele exit-poll-ului realizat de Curs-Avangarde, pe baza rezultatelor inregistrate la ora 19.00, potrivit carora Partidul Social Democrat a obtinut, la Senat, 30,6% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare de ieri, la nivel national,…

- Conform datelor exit-poll, PSD a castigat alegerile si i-ar putea prezenta presedintelui Romaniei propunerea viitorului premier, a afirmat duminica liderul PSD Maramures, Gabriel Zetea, care a candidat pe un loc eligibil la Camera Deputatilor. "In urma datelor exit-poll, PSD a castigat alegerile…

- Prezenta la urne la ora 19.00 este cu 7% mai mica decat la alegerilr parlamentare din urma cu 4 ani. Astfel, pana la ora 21, la inchiderea urnelor, am putea avea un record negativ de prezenta, sub 35%. La mai putin de 6 milioane de voturi exprimate in tara, voturile din Diaspora ar putea cantari…

- Biroul Electoral Central a solicitat in sedinta de sambata Companiei Nationale Posta Romana SA mai multe informatii referitoare la votul exprimat prin corespondenta la alegerile parlamentare de catre romanii aflati in diaspora. Potrivit cifrelor oficiale, in jur de 39.

- Aproape 15.000 de plicuri in care se afla voturile romanilor din diaspora care au ales sa-și exercite dreptul electoral prin corespondența nu au ajuns la birourile electorale. Președintele Autoritații Electorale Permanente, Constantin Mitulețu-Buica, spune ca sunt 14.000 de plicuri care nu au ajuns.…

- Romanii din diaspora voteaza deja la alegerile parlamentare 2020, iar mesajul lor catre cei din țara este clar: votul din 6 decembrie este vital. „Votul de pe 6 decembrie este vital. Statul roman nu are absolut nicio idee concreta despre cați romani sunt plecați, cați romani sunt instalați, cați romani…

- Mesajul presedintelui Klaus Iohannis prin care a incurajat liberalii si USR sa se apropie pentru a guverna impreuna a fost "mai degraba" adresat PNL, partid "mai opac" in dialog, care vrea sa guverneze singur, a declarat, joi, deputatul USR Stelian Ion. "Cred ca o astfel de apreciere vizeaza…