- Tribunalul Ilfov a decis in cazul lui Radu Mazare! Fostul primar al Constanței a primit o contopire a celor doua pedepse definitive. Una dintre cele doua se ridica la pedeapsa de noua ani de inchisoare, in timp ce cealalta avea ca pedeapsa un timp de cinci ani de stat in arest. In acest fel, Radu Mazare…

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a cerut magistraților Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanța a admis cererea formulata și a decis ca sentința fostului edil, in urma contopirii celor…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora”. Initial, la instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti, Dan Sova primise in noiembrie 2021 o pedeapsa de patru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, ca nefondat, un recurs in casatie, o cale extraordinara de atac, prin care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu solicita rejudecarea dosarului in care a fost condamnat la 10 ani si 8 luni inchisoare pentru coruptie, relateaza Agerpres.Instanta…

- Sindicalistii din domeniul energiei au protestat, luni, in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in ziua in care instanta ar trebui sa se pronunte cu privire la scaderea varstei de pensionare. „Condițiile de munca in care și-au desfașurat activitațile salariații din subunitațile de producție ale…