- Fratii Radu si Alexandru Mazare au fost achitati joi de ICCJ in dosarul privind construirea de locuinte modulare grupate in campusul social "Henri Coanda" din Constanta, instanta aplicandu-le insa fiecaruia cate o amenda penala de 5.000 de lei.”Am avut noroc de niște judecatori care nu au…

- Procurorul DNA a cerut, joi, la ICCJ, condamnarea la sapte ani de inchisoare cu executare pentru Radu Mazare, si tot atat pentru fratele acestuia, Alexandru, acestia fiind judecati intr-un dosar de coruptie privind unele licitatii. Pentru Avraham Morgenstern, DNA a propus cinci ani. „Va…

- Radu Mazare se afla in Madagascar, unde a primit azil politic pentru o perioada de un an, conform legislației din țara africana. Fostul edil al Constanței a explicat de ce a ales Madagascar și care sunt speranțele sale. Fostul primar al Constantei, dat in urmarire internationala in acest moment de autoritatile…

- „Statul meu in acest moment este cel de persoana care cere azil in aceasta tara africana (Madagascar, n.r.), deoarece nu am sansa unui proces echitabil in Romania". Sunt cuvintele fostului primar al Constantei, Radu Mazare, dat in urmarire internationala in acest moment de autoritatile din Romania dupa…

- Intr-un interviu acordat pentru Euronews, fostul primar al Constantei, Radu Mazare, vorbeste despre pasiunea sa pentru Madagascar, declarand ca a aplicat pentru statutul de azil politic in conditiile in care in Romania nu are nicio sansa la un proces corect.

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat, miercuri, la sase ani si jumatate de inchisoare pentru mai multe infractiuni de abuz in serviciu privind vanzarea unor terenuri din Mamaia la preturi subevaluate, potrivit Antena3. Mihai Gadea a difuzat la Sinteza zilei interviul acordat de…

- Radu Mazare este acuzat de procurorii anticoruptie ca a luat mita 175.000 de euro de la Avraham Morgenstern - reprezentant al firmei care a construit campusul de locuinte sociale "Henri Coanda". Radu Mazare a plecat din Romania pe data de 25 decembrie 2017, la ora 13.00. Intr-o scrisoare transmisa…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, solicita azil politic in Madagascar, transmite Romania TV. Avocatul sau a depus in fata judecatoilor certificatul prin care solicita sa ramana in tara africana.In sala de judecata a avut loc chiar si un schimb de replici intre judecatori si avocat.Magistratii…