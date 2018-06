Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema a decis, joi, sa-i achite pe Radu Mazare si pe fratele acestuia, in dosarul in care sunt judecati alaturi de Avraham Morgenstern, pentru fapte de coruptie privind unele licitatii. Decizia nu e definitiva. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, joi, sa-l achite…

- Radu Mazare a primit o amenda penala de 5.000 de lei pentru fals și a fost achitat pentru luare de mita. Alexandru Mazare, fratele fostului edil, a primit o amenda penala de 5000 de lei, fiind achitat pentru complicitate la luare de mita. Omult de afaceri Avraham Morgenstern a fost achitat.Este…

- ICCJ ar putea pronunta joi sentinta in dosarul campusului social Henri Coanda, in care DNA a cerut condamnari de 7 ani de inchisoare pentru Radu Mazare si pentru fratele sau, ei fiind judecati pentru luare de mita, respectiv complicitate la luare de mita si fals in declaratii.

- Inalta Curte a amanat cu o saptamana sentinta in dosarul in care Radu Mazare si fratele acestuia au fost judecati, alaturi de Avraham Morgenstern, pentru fapte de coruptie in legatura cu construirea unor locuinte sociale. Urmatorul termen pentru pronuntare: 28 iunie. Este prima decizie din acest…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii in legatura cu construirea unor locuinte sociale. Decizia instantei nu va fi definitiva. La ultimul termen…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit joi ca pe data de 21 iunie vor pronunta sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii. Decizia instantei nu va fi definitiva. La ultimul termen al procesului a…

- Aparatorii lui Radu Mazare au cerut luni, la termenul procesului de la ICCJ, in dosarul in care este judecat pentru coruptie alaturi de fratele sau, Alexandru, si omul de afaceri Avraham Morgenstern, sa inainteze catre DNA o solicitare prin care sa se lamureasca implicarea SRI in dosar.