- Radu Mazare, 52 de ani, fostul primar al municipiului Constanța, a fost achitat luni, 18 ianuarie, de Curtea de Apel Constanta intr-un dosar in care a fost judecat pentru ca ar fi vandut la un pret subevaluat mai multe terenuri din Mamaia. Decizia Curtii de Apel este definitiva, a informat News.ro .…

- „Funcția de auditor pe care o ocup in prezent, am caștigat-o prin concurs public inca din anul 2010 și conform legii, atat timp cat am deținut poziții de demnitate publica (ministru, senator etc.), postul de baza mi-a fost rezervat, așa cum este rezervat și postul de profesor, președintelui Iohannis…

- Tribunalul Constanta a decis azi condamnarea la 20 de ani de inchisoare a unui barbat, de 39 de ani, din Constanta, acuzat de omor calificat Decizia nu este definitiva. Ea poate fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Dosarul a fost instrumentat de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Fostul director general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Constanta, Dragos Poteleanu, a fost condamnat, luni, la sase ani de detentie cu executare, pentru fapte de coruptie.Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva, scrie agerpres.ro. Citește și: SURSE Guvernul…

- Maine, la Curtea de Apel Constanta este programat un nou termen in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a fost condamnat in prima instanta la sase ani si sase luni de inchisoare cu executare Sorina Gina Hortolomei Moscu, fost reprezentant, la data presupuselor…