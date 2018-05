Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Constanta la sase ani si jumatate de inchisoare pentru ca a vandut un pret subevaluat mai multe terenuri din Mamaia, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ patru milioane de euro. Decizia instantei nu este…

