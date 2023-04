Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca a fost postat in sectiunea Transparenta Decizionala de pe site-ul institutiei proiectul de hotarare pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi”, precum si pentru stabilirea unor…

- Producatorii de usturoi vor primi in acest an un ajutor de minimis de 3.000 euro/ha, valoarea fondurilor alocate pentru aceasta masura fiind de peste 6 milioane euro, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de Ministerul Agriculturii. Misterul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a postat in secțiunea Transparența…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca pana la data de 23 martie 2023 inclusiv, Centrele APIA primesc cereri de solicitare pentru schema de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022 in contextul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) ii informeaza pe crescatorii de vaci care detin permanent bovine inscrise in Baza Nationala de Date (BND) ca pot depune, pana pe 23 martie 2023 inclusiv, cereri de finantare prin schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii, in anul…

- Producatorii agricoli si procesatorii sunt obligati de acum sa raporteze lunar stocurile de produsele agricole si alimentare. Informațiile trebuie comunicate pana la data de 15 ale lunii urmatoare, fiind centralizate de Ministerul Agriculturii intr-un soft creat special in acest sens. Miercuri, Camera…

- Asociatia Forta Fermierilor (AFF) solicita Guvernului si Ministerului Agriculturii demararea in regim de urgenta a procesului administrativ de adoptare a Ordonantei de Urgenta privind acordarea despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara aferente anului 2022, potrivit Agerpres. Conform unui…

- In Monitorul Oficial nr.1273/29.12.2022 a fost publicata H.G.nr.1569 privind aprobarea programului de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru anul in curs. In Maramureș zona in care gasești roșii in cadrul acestui program este Nanești, de unde vara poți cumpara roșii de buna calitate.…

