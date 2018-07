Stiri pe aceeasi tema

- „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, regizat de Radu Jude, a caștigat, sambata, cu Marele premiu – Globul de Cristal la gala celei de-a 53-a ediții a Festivalului de Film de la Karlovy Vary. „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari” este primul lungmetraj romanesc…

- Actorul si producatorul american Tim Robbins, distins cu Globul de Cristal la gala de inaugurare a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary pentru contributia sa la cinematografia mondiala, a declarat ca nu a avut nici cea mai mica idee despre impactul pe care il va avea filmul 'Inchisoarea…

- Filmul "Inimi cicatrizate", in regia lui Radu Jude, a castigat duminica seara Marele Premiu al Festivalului International de Film "Motive Evreiesti" de la Varsovia, festival ajuns la cea de-a XIV-a editie si care s-a desfasurat in perioada 23 - 27 mai 2018, conform unui comunicat al Institutului Cultural…

- Cel mai nou lungmetraj scris si regizat de Radu Jude, "Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari", va fi prezentat in premiera mondiala in cadrul Festivalului International de Film de la Karlovy Vary, informeaza un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Filmul a fost inclus…