Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia COVID-19 este calificata ca una din principalele amenințari la adresa securitații Moldovei. Ea a lasat 11.000 de locuitori ai țarii fara serviciu, scrie IPN. Acestea sint doar date oficiale. Dar, ca urmare a proliferarii noului coronavirus, și-au sistat activitatea ramuri intregi ale economiei,…

- Pandemia a facut-o chiar si pe Victoria Beckham sa isi incalce principiile alimentare impuse in 2001. Ca sa-si mentina silueta si tineretea, fosta Posh Spice a decis atunci sa nu mai consume carbohidrati.

- Pandemia nu este la fel pentru toata lumea. Daca pentru multi, criza medicala este dublata de una financiara, cei mai bogati oameni ai lumii au devenit in aceasta perioada si mai bogati. O dovedește clasamentul realizat de o cunoscuta revista financiara care arata cum au crescut averile miliardarilor,…

- Pandemia de coronavirus a schimbat intr-un timp foarte scurt modul de interacționare a persoanelor. Maștile au devenit obligatorii in spații inchise, iar in unele județe, și in spații publice, vizitele pe la cunoscuți s-au rarit, multe dintre vacanțele planificate in afara țarii au fost anulate. Insa,…

- Recentele declarații oficiale arata ca inceperea anului școlar 2020-2021 sta inca sub semnul multor variabile, mai ales in cazul elevilor din medii dezavantajate, cei mai afectați de perioada pandemiei, pentru care Federația Coaliția pentru Educație a venit cu propuneri specifice . Eforturile organizațiilor…

- Pandemia ne a schimbat viata atat la nivel individual, cat si familial. Persoanele care si au dezvoltat un stil de viata si niste obiceiuri bune in timpul crizei de sanatate, acum stiu sa se protejeze mult mai eficient impotriva coronavirusului.

- Pandemia de coronavirus i-a determinat pe romani sa-și traiasca viața mai mult, astfel incat ei sunt mai dispuși sa cheltuie pe ieșiri in oraș, hobby-uri și vacanțe. Calatoriile au crescut cu 6% in luna...

- Pandemia de coronavirus care a afectat Romania și-a pus amprenta și pe statisticile de poluare din București, mai ales in perioada cand restricțiile de mobilitate au fost la maxim. Interesant e ca dupa introducerea primelor restricții, poluarea cu particule de praf a continuat sa fie la niveluri record…