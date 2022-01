Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti a ajuns la valoarea de 237,8 miliarde de lei, o crestere de 45% fata de finalul anului 2020, a declarat pentru News.ro Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, care considera ca 2021 a fost cel mai bun an in materie…

- Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Radu Hanga: Dezvoltare sustenabila. Reporter: Profesional, care a fost cel mai bun lucru care vi s-a intamplat anul acesta? Radu Hanga: Sa fac parte din echipa Bursei de Valori Bucuresti a fost cu siguranta unul dintre cele mai bune lucruri pentru…

- “In proportie covarsitoare, managerii prefera instrumentele traditionale de finantare (42% bancile si 41% surse proprii) si doar 8% aleg piata de capital, in conditiile in care gradul de informare cu privire la Bursa de Valori Bucuresti este scazut, cu doar 15% dintre manageri care se declara informati…

- ”Miniterul Finantelor continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie FIDELIS si lanseaza la Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) a s asea oferta de vanzare incepand din iulie 2020. Prin intermediul precedentelor cinci oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie, cumulat, ap roape 8 miliarde…

- Ministerul Finanțelor lanseaza titluri de stat denominate in lei și in euro. Un anunț in acest sens a fost transmis, joi, de Ministerul Finanțelor, prin ministrul Dan Vilceanu. Ministerul Finanțelor lanseaza o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populație. In perioada 18 noiembrie – 10 decembrie…

- Anul 2021 a fost un an bun cu mai multe premiere la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Radu Hanga, presedintele BVB, a anunțat, joi, ca pentru prima data capitalizarea totala a bursei a depasit nivelul de 240 miliarde lei cu referire directa la piata principala si piata Aero. “Anul 2021 este prima data…

- Capitalizarea totala a companiilor care s-au listat pe Bursa de Valori Bucuresti emitand actiuni se apropie de un miliard de euro, iar valoarea totala a finantarilor cu emisiuni de obligatiuni anul acesta depaseste 3,5 miliarde de lei, a declarat miercuri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti…

- Bursa de Valori Bucuresti lucreaza de un an la noua identitate de brand, iar aceasta a fost realizata pentru a transmite mesajul ca BVB evolueaza, a explicat luni presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, in cadrul unei conferinte de presa. "Cea mai complexa intrebare la care trebuie…