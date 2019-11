Radu Furnica: Romania nu ar fi ajuns unde este, fara profesionistii romani din mediul de business

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania au nevoie de peste 1 mil. de angajați. Cum poate tehnologia sa inlocuiasca oamenii Peste un milion de angajati sunt necesari in constructii, turism si industria din Romania, iar din cauza lipsei fortei de munca, sase din zece oameni de afaceri vor sa aduca personal din strainatate,…

- "Tot ceea ce este bugetar in Romania este scheletul acestei tari. Va spun cu toata sinceritatea si toata responsabilitatea acest lucru. Nu sunt atat de multi (bugetari - n.r.), ca 50% ar trebui dati afara, sub nicio forma. Eu astazi ca sa functionez la nivel capacitate normala, fara noua lege a pensiilor,…

- Wall-Street.ro a lansat prima harta a fintech-urilor romanesti, in cadrul evenimentului Future Banking FinTech Edition . Raportul contine profilurile a peste 40 de business-uri din aceasta industrie cu sediul in Romania sau cu fondatori romani.

- ,,Vom adopta in cel mai scurt timp o ordonanta de urgenta in acest sens, astfel incat, in luna noiembrie, oamenii sa aleaga ce tip de vouchere doresc pentru anul urmator. Am discutat cu mediul de afaceri din turism si am ajuns la concluzia ca ar fi bine pentru toata lumea ca oamenii sa beneficieze…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei și Ambasada Canadei in Romania,cu sprijinul Comisiei Europene, organizeaza, in data de 17 septembrie a.c., conferinta „Oportunitati aduse de acordurile de comert liber ale UE si…

- In zona, au venit si jandarmii, pentru ca intre protestatari si membrii PSD au avut loc schimburi dure de replici inaintea sosirii Vioricai Dancila. La sosirea premierului, protestatarii au strigat "Analfabeta!". @Am inteles ca cetatenii din Constanta ca si cetatenii din alte judete…

- „Rețineți ce spun: oamenii care dorm, care nu fac nimic pentru țara, nu pot fi repere. In momentul in care alegi, inseamna ca ai un reper", a spus ministrul Agriculturii, marți, in cadrul interviului acordat in exclusivitate pentru DC News și DC Business. Acesta a mai spus ca: „nu am nevoie…