Radu Drăgușin vorbește despre transferul de 30 de milioane de euro Genoa cere nu mai puțin de 30 de milioane de euro pentru a-i da drumul lui Radu Dragușin. Fundașul central face furori atat la echipa de club, cat și la naționala. Intrebat in vacanța de Craciun despre un posibil transfer, romanul a declarat ca nu se gandește deocamdata la acest aspect. Deși echipe precum AC […] The post Radu Dragușin vorbește despre transferul de 30 de milioane de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (21 de ani) este de departe cel mai bine cotat jucator roman. Titular la Genoa și in naționala Romaniei, fundașul central a primit o actualizare de cota, din partea site-ului de specialitate transfermarkt. Și e cel mai valoros roman. Radu Dragușin, cotat la 20 de milioane de euro Vehiculat…

- Florin Manea, impresarul lui Radu Dragușin (21 de ani), susține ca poarta negocieri in aceasta perioada pentru transferul fundașului la Tottenham, in Premier League. „Suntem la 30, 32 de milioane de euro”, spune Manea. Titular incontestabil in echipa cu care Genoa a promovat in Serie A și formația care…

- In ultimul an, Radu Dragușin a fost unul dintre cei mai consistenți fundași din Serie A, și se pare ca incepe sa-și atinga potențialul la Genoa. Mai multe nume grele din Premier League par sa fie interesate de fundașul roman.

- Radu Dragușin, in varsta de 21 de ani, este cel mai cautat jucator al naționalei Romaniei, dupa evoluțiile excelente de la Genoa. Fundașul central traiește de aproape 3 ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ioana Stan. Svetlana Simion, mama lui Radu Dragușin, a scos la iveala amanunte mai puțin…

- Tottenham cauta urgent fundaș central dupa accidentarea lui Mickey Van de Ven și a pus un nume nou alaturi de Radu Dragușin (21 de ani). Daily Telegraph scrie ca The Spurs il curteaza și pe uruguayanul Sebastian Caceres (24 de ani), pentru care Club America din Mexic cere doar 5 milioane de euro. Dragușin…

- Evoluțiile lui Radu Dragușin in Serie A au atras atenția cluburilor europene, iar Genoa s-a grabit sa ii ofere un nou angajament valabil pana in 2028. Fundașul roman poate schimba totuși echipa pentru suma corecta.

- AC Milan considera ca prioritar este transferul unui stoper pentru mercato din ianuarie. Radu Dragușin (21 de ani) ar putea fi luat ca imprumut de la Genoa pentru 18 luni cu obligație de cumparare abia in iulie 2025. De internaționalul roman se mai intereseaza Newcastle și West Ham. Evoluțiile bune…

- Fundașul central al celor de la Genoa, Radu Dragușin (21 de ani), a fost inclus in echipa ideala a etapei cu numarul 6 din Serie A, dupa evoluția avuta in tricoul genovezilor in victoria obținuta, joi seara, in fața lui AS Roma, scor 4-1. Notat cu 7 de cele mai importante ziare italiene de sport, Gazzetta…