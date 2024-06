Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul jurnalist sportiv Ovidiu Ioanițoaia, a vorbit, la Antena 3 CNN, in direct din Frankfurt, despre meciul Romania - Slovacia, in urma caruia echipa naționala s-a calificat in optimile EURO 2024, și despre sarbatoarea suporterilor romani

- Slovacii exulta dupa ce s-au calificat pentru a doua oara in optimile Euro 2024. Au remizat cu Romania, scor 1-1, și s-au calificat de pe locul 3 din grupa E, cea in care toate naționalele au terminat la egalitate de puncte, 4. Romania a caștigat grupa și iși așteapta adversara. Imediat dupa terminarea…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Romania s-a calificat in optimile EURO 2024 dupa o victorie cu Ucraina, o infrangere cu Belgia și o remiza cu Slovacia. Naționala noastra a terminat pe primul loc in grupa. Gica Hagi s-a aratat impresionat de prestațiile tricolorilor, dar și de inspirația antrenorului…

- Meciul decisiv pentru calificarea echipei nationale in optimile Campionatului European de fotbal 2024 s-a incheiat cu Romania pe primul loc din grupa E. In secunda urmatoare, din pieptul a milioane de romani a izbucnit: Calificaaaare!

- Clujenii s-au indreptat in numar mare, și inca mai vin, spre Piața Avram Iancu din centrul orașului pentru a sarbatori calificarea echipei naționale in optimile Euro 2024. Canta și scandeaza Romania!Clujul a fost cuprins de un val de entuziasm și bucurie dupa ce echipa naționala de fotbal a Romaniei…

- Romania a remizat cu Slovacia, 1-1, și s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2024 clasandu-se pe primul loc in Grupa E! Bucuria a fost pe masura la finalul partidei, iar imaginile derulate pe gazon, la Frankfurt, sunt istorice pentru fotbalul romanesc! Nu e vis, e realitatea la care doar am visat…

- Romania a impresionat in primul meci de la Euro 2024. A invins-o pe Ucraina cu 3-0 și este favorita la calificare. Elevii lui Edi Iordanescu mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge in optimi. Bookmakerii au actualizat cotele, iar Romania are prima șansa din grupa E. Belgia a pierdut surprinzator…

- Fotbaliștii romani au sarbatorit victoria de ieri alaturi de cele mai importante persoane din viața lor! Iubitele lor au privit meciul cu sufletul la gura, iar la final s-au bucurat impreuna de scorul fabulos de 3-0 pentru Romania. Iata cum arata iubita lui Radu Dragușin, Ioana Stan.