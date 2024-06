Radu Dragușin, fundașul de la Tottenham, a comentat dupa infrangerea Romaniei impotriva Belgiei, scor 2-0, meci desfașurat pe „RheinEnergieStadion” din Koln. In prima runda a grupelor, echipa naționala a Romaniei a invins Ucraina cu un categoric 3-0, golurile fiind inscrise de Nicolae Stanciu, Razvan Marin și Denis Draguș. Radu Dragușin: „Avem cele mai mari șanse […] The post Radu Dragușin, mentalitate de campion. Nu se lasa demoralizat de Belgia! first appeared on Ziarul National .