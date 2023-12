Stiri pe aceeasi tema

- Florin Manea, impresarul lui Radu Dragușin (21 de ani), susține ca poarta negocieri in aceasta perioada pentru transferul fundașului la Tottenham, in Premier League. „Suntem la 30, 32 de milioane de euro”, spune Manea. Titular incontestabil in echipa cu care Genoa a promovat in Serie A și formația care…

- Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central de la Genoa, ar fi urmarit și de Tottenham, dupa ce Newcastle și-a aratat interesul fața de el. Internaționalul roman impresioneaza in acest sezon la Genoa, iar recent a marcat și primul gol in Serie A, la victoria cu Verona, 1-0. Ar fi atras atenția mai multor…

- Tottenham a pierdut dramatic impotriva cu Wolves, cu 1-2, in etapa #12 din Premier League. Londonezii venea dupa prima infrangere a sezonului, 1-4 cu Chelsea, și sperau sa revina, cel puțin momentan, pe primul loc. Au avut 1-0 la pauza, dar au pierdut meciul cu „lupii” in prelungiri. ...

- Jucatorii echipei Tottenham, James Maddison si Micky van de Ven, vor fi indisponibili pana la inceputul anului viitor, a declarat vineri antrenorul clubului londonez, Ange Postecoglou, scrie AFP.Internationalul olandez sufera de o accidentare la tendon, in timp ce Maddison s-a accidentat la o glezna…

- Tottenham - Chelsea, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Angliei, este programat, luni, 6 noiembrie, de la ora 22:00, la Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 1.

- Tottenham a invins-o pe Fulham cu 2-0 in epilogul etapei 9 din Premier League și conduce clasamentul cu 23 de puncte. Niciun antrenor in istoria campionatului englez nu a avut un inceput mai bun decat australianul Ante Postecoglou (58 de ani), 7 victorii și doua egaluri in primele 9 meciuri. Preluata…

- Fostul internațional Florin Raducioiu (53 de ani) crede ca Radu Dragușin (21 de ani), fundașul central al italienilor de la Genoa, locul 15 in clasamentul Serie A, va ajunge in viitorul apropiat in Premier League, cel mai puternic campionat al lumii. Vineri, publicația italiana Calcio Mercato scria…

- Internaționalul roman Dennis Man a inscris primul gol pentru Parma in acest sezon de Serie B, in partida caștigata de „cruciați” cu scorul de 5-0, in deplasare, in fața formației US Catanzaro. Man a deschis scorul in minutul 18, dupa ce Ange-Yoan Bonny i-a pasat excelent in careu, iar mijlocașul l-a…