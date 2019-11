Radu Dinescu, ales preşedinte al Uniunii Internaţionale a Transporturilor Rutiere Secretarul general al Uniunii Transportatorilor Rutieri din Romania, Radu Dinescu, a fost ales presedinte al Uniunii Internationale a Transporturilor Rutiere (IRU), in urma votului exprimat in cadrul Adunarii Generale IRU din data de 8 noiembrie 2019, informeaza UNTRR printr-un comunicat remis, marti, Agerpres. "Cred in dialog, durabilitate si solidaritate. IRU si membrii sai vor construi viitorul industriei transporturilor rutiere", a declarat Radu Dinescu. IRU este organizatia globala de transport rutier, care sustine interesele operatorilor de transport marfa si persoane, cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

