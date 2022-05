Astazi, a avut loc inaugurarea unei noi fabrici in orașul nostru, care iși propune sa protejeze natura, prin producerea de echipamente inteligente de colectare selectiva. Noua construcție depașește suma de doua milioane de euro, ca valoare a investiției, rezultand astfel o suprafața de producție de 2.870 de metri patrați și o suprafața pentru birouri de […] The post Radu Cristian: „Susținem afacerile care iși doresc sa vina și sa creasca in frumosul Sebeș!” first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .